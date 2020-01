Niccolò cade dalla sedia a rotelle per colpa di una buca: morto a 21 anni per arresto cardiaco (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Niccolò Bizzarri, 21 anni, era appena uscito dall' Università quando, per colpa di una buca, la sua sedia a rotelle elettrica è rimasta bloccata sul pavimento dissestato e... Leggi la notizia su leggo

Avvenire_Nei : #Firenze #Disabile cade dalla carrozzina per una buca e muore: aperta un'inchiesta - Varco001 : RT @crislomb: #Firenze, Niccolò Bizzarri, 21 anni, studente di Lettere, è morto alle 20.30 di lunedì. Disabile, è caduto con la sua carrozz… - RafTris : RT @crislomb: #Firenze, Niccolò Bizzarri, 21 anni, studente di Lettere, è morto alle 20.30 di lunedì. Disabile, è caduto con la sua carrozz… -