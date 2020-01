Morta di denutrizione: spendeva tutto per curare il fratello disabile (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Una storia triste e che lascia il segno quella di Wu Huayan studentessa di 24 anni Morta di denutrizione perché spendeva tutto per curare il fratello disabile. È accaduto nella provincia di Guizhou, una delle più povere della Cina. Giovane Morta di denutrizione La ragazza, anche per effetto di una vita piena di problemi, era alta soltanto un metro e 35 centimetri ed era arrivata a pesare meno di 22 chilogrammi. Le sue precarie condizioni di salute si sono aggravate nello scorso ottobre, costringendo la studentessa ad un ricovero in ospedale e ad una lunga agonia conclusasi nella maniera più tragica due giorni fa. Aveva deciso di sopravvivere con soli 2 yuan, soltanto 26 centesimi, al giorno per sostenere suo fratello disabile. La morte della giovane ha suscitato una forte indignazione in tutta la Cina, dove molti si sono chiesti perché il governo non abbia fatto nulla di più per ... Leggi la notizia su notizie

