Ma fidiamoci della scienza non dei giudici (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Massimiliano Parente Spesso è troppo facile prendersela con i giudici, specialmente quando delle sentenze ne sappiamo poco e niente. In un processo ci sono migliaia di carte, ci dicono, e noi commentiamo le sentenze sapendone poco, magari quello che abbiamo visto in tv o sui giornali. Verissimo. Si resta perplessi però quando la magistratura si esprime contro i fatti, e non sto parlando di un invito a cena con delitto. Tempo fa, riguardo al terremoto in Abruzzo, i giudici emisero delle condanne perché secondo loro i terremoti si potevano prevedere. Solo secondo loro, però, non per la comunità scientifica. Altre volte si sono pronunciati contro i vaccini, o a favore del metodo Di Bella, del metodo Stamina, dell'omeopatia, adesso tocca ai cellulari. La corte di Appello di Torino, avvalendosi di esperti, ha infatti emesso una sentenza a favore di un ex dipendente Telecom ... Leggi la notizia su ilgiornale

