Libia: Urso, ‘non bastano incontri, serve strategia’ (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “Sì, in politica estera bisogna essere assolutamente uniti ma anche avere con chiarezza una strategia condivisa che persegua con convinzione l’interesse nazionale, tanto più in aree vitali per il nostro Paese, come la Libia, il Mediterraneo Orientale, il Golfo Persico”. Lo dice il senatore di Fratelli d’Italia Adolfo Urso, dopo l’informativa al Senato del ministro degli Esteri Luigi Di Maio.Per l’esponente di Fdi, l’Italia “ha manifestato purtroppo in questi ultimi anni un atteggiamento ambiguo, spesso contraddittorio, che talvolta è apparso inaffidabile ai nostri tradizionali alleati, ciò ha probabilmente determinato il disimpegno degli Stati Uniti, che ha fatto precipitare la situazione in Libia. Non è sufficiente realizzare una girandola di incontri per aver peso, se non si ha anche una precisa ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

adolfo_urso : La politica estera non si fa con le foto opportunity nè con il diluvio di dichiarazioni imposte da Casalino. Italia… - securityaffairs : RT @GiulioTerzi: #Libia: CHI HA ORA interesse a far passare Governo di @GiuseppeConteIT e @luigidimaio come alleato di @Haftar? #CyberInfo… - PalladeAtena : RT @GiulioTerzi: #Libia: CHI HA ORA interesse a far passare Governo di @GiuseppeConteIT e @luigidimaio come alleato di @Haftar? #CyberInfo… -