La reazione del figlio di Pago all’incontro tra il padre e Serena Enardu: “Non mi interessa” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Miriana Trevisan ha rilasciato una lunga intervista al settimanale 'Chi'. La showgirl ha commentato il confronto tra Pago e Serena Enardu avvenuto nella casa del 'Grande Fratello Vip 2020'. Ritiene che il suo ex marito sia ancora innamorato di Serena, ma abbia perso la fiducia in lei. Quindi, ha svelato la reazione del figlio Nicola all'incontro avvenuto in tv. Leggi la notizia su fanpage

