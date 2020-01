InkPad X, l’ebook reader formato gigante (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Pocketbook InkPad X Meglio l’e-reader o il tablet? Per leggere libri sicuramente gli ebook reader come Kindle e Kobo hanno il loro perché: la retroilluminazione dello schermo è impercettibile e non stanca la vista come quella di un tablet. Inoltre sono più maneggevoli, in alcuni casi resistenti all’acqua e lo schermo ricorda molto da vicino la carta. Last but not least, la batteria dura diversi giorni a differenza di quella di un tablet. Le cose cambiano se vogliamo leggere un magazine o un file pdf o più semplicemente un libro illustrato come un graphic novel: i tablet non solo hanno il dono del colore, ma il formato sui 10 pollici agevola la lettura rispetto ai 7 degli ebook reader. Da qualche mese però si può praticare una terza via: InkPad X di PocketBook, l’e-reader formato iPad. Si tratta di una soluzione intermedia che ai 10,3 pollici di un tablet somma la tecnologia e-ink ... Leggi la notizia su wired

