Incendio in villa a Mazara del Vallo: 2 morti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Due persone sono morte nell’Incendio di una villa a Mazara del Vallo: le fiamme si sono sviluppate in un appartamento in contrada Bocca. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Trapani, che, dopo avere domato l’Incendio, hanno trovati i corpi delle vittime, due uomini di 44 e 72 anni. In corso indagini dei carabinieri per risalire alle cause del rogo.L'articolo Incendio in villa a Mazara del Vallo: 2 morti Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

emergenzavvf : #13gennaio, nella notte #incendio in un deposito di autobus a Villa Castelli (BR), tre i mezzi coinvolti: due squad… - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Trapani, incendio in una villa a Mazara del Vallo: morti due uomini #MazaradelVallo - TgrRai : Due uomini di 44 e 72 anni sono morti nell'incendio di una villa a Mazara del Vallo (#Trapani). Sul posto sono inte… -