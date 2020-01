Incendio in una villa a Mazara del Vallo: morti padre e figlio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un violentissimo Incendio è divampato in una villa di via Napoli, in contrada Bocca, a Mazara del Vallo, vicino a Trapani. Le fiamme hanno avvolto l’appartamento nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 gennaio. Secondo un primissimo bilancio del rogo, ci sarebbero due vittime: un uomo di 44 e uno di 72 anni. Le fiamme hanno avvolto in brevissimo tempo l’appartamento senza lasciare modo e tempo alle vittime di lasciare l’edificio. I vigili del fuoco e i mezzi di soccorso giunti sul posto, infatti, hanno ritrovato i due corpi di padre e figlio senza vita. Le operazioni di spegnimento dell’Incendio sono proseguite per tutta la notte. Sono in corso le indagini dei carabinieri per accertare la causa dell’Incendio. Incendio a Mazara del Vallo Tragedia a Trapani: padre e figlio di 72 e 44 anni sono morti in un Incendio divampato nella villa di via Napoli, a ... Leggi la notizia su notizie

emergenzavvf : A fuoco quintali di paglia e alcuni automezzi in un'azienda agricola a Camporeale (AV). #Incendio circoscritto, evi… - GDS_it : #Incendio in una villetta a Mazara del Vallo: muoiono padre e figlio - angiuoniluigi : RT @repubblica: Mazara del Vallo, due morti nell'incendio di una villa [aggiornamento delle 07:51] -