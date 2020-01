Immigrati, Lamorgese contro Salvini: i porti non sono mai stati chiusi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) No, i porti non sono mai stati chiusi. Nonostante il tentativo di Matteo Salvini e più in generale della destra di puntare il dito contro il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il governo Conte bis per averli riaperti, una volta per tutte bisogna dirlo: quella della Lega è sola e pura propaganda. Come ha spiegato ieri sera Lamorgese a Otto e Mezzo, la trasmissione condotta da Lilli Gruber, “i porti non sono mai stati chiusi, perché è vero che c’era il divieto di sbarco, ma poi regolarmente sbarcavano su indicazione della magistratura”. Insomma: erano più che altro chiacchiere. E ora, grazie a Salvini e al suo decreto Sicurezza, l’esecutivo si trova a dover affrontare un numero di Immigrati irregolari che sì, prima non c’era, ma solamente perché non venivano etichettati come tali. porti aperti: sono aumentati gli sbarchi degli Immigrati con il ... Leggi la notizia su urbanpost

