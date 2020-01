Gabriele Muccino ritira la querela contro il fratello Silvio-Bufera sul Web: “Hai utilizzato i soldi dei contribuenti” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Gabriele Muccino ritira la querela contro il fratello Silvio ed il Web insorge, accusandolo di avere utilizzato, inutilmente, i soldi dei contribuenti. Colpo di scena nella diatriba che, da anni, vede protagonisti i fratelli Muccino, Gabriele e Silvio. Il noto regista, infatti, ha deciso di ritirare la querela ai danni del fratello che, nel frattempo, … L'articolo Gabriele Muccino ritira la querela contro il fratello Silvio-Bufera sul Web: “Hai utilizzato i soldi dei contribuenti” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

Lila981 : RT @amorsisulcuore: Emma a Sanremo: In gara insieme ai Modà In gara da sola In duetto con Annalisa Co- conduttrice - valletta Super O… - ErmannoKilgore : Chiaramente bisogna far qualcosa per disincentivare le cause temerarie, e quelle di questo tipo, che vengono fatte… - Helliot_Spencer : -Gabriele Muccino annuncia di aver ritirato la querela nei confronti del fratello dopo aver ottenuto il rinvio a gi… -