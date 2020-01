Fascina dorme ad Arcore, la Pascale: “Se non è per lavoro è finita” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il rapporto tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale potrebbe vivere un momento a dir poco burrascoso. Le voci di un legame tra il leader di Forza Italia e la deputata Marta Fascina si fanno sempre più insistenti. Al momento però non c’è nessuna conferma ufficiale. Intervistata da Novella 2000, Francesca Pascale, spazza via tutti i pettegolezzi ma ammette che tra il suo compagno e la deputata di Forza Italia si sia creato un legame speciale. “Marta Fascina?” ha detto la Pascale “Dico solo che è stata messa al fianco del mio Presidente da Licia Ronzulli (senatrice di Forza Italia). La Ronzulli ha come assistente proprio Marta Fascina e ha deciso di metterla al fianco di Berlusconi. Per questo lei vive e dorme ad Arcore”. Fascina dorme ad Arcore La Pascale non mostra alcuna gelosia o risentimento sul fatto che la Fascina viva (temporaneamente) con ... Leggi la notizia su notizie

