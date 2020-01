Eriksen Inter, il Tottenha annuncia Gedson Fernandes: danese più vicino? – VIDEO (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Tottenham ha ufficializzato l’acquisto di Gedson Fernandes dal Benfica: Eriksen potrebbe ulteriormente avvicinarsi all’Inter – VIDEO Potrebbe sbloccarsi la trattativa tra il Tottenham e l’Inter per il passaggio in nerazzurro di Christian Eriksen. I londinesi, infatti, hanno ufficializzato l’acquisto del centrocampista portoghese, Gedson Fernandes, che arriva dal Benfica. Eriksen potrebbe quindi avvicinarsi ai nerazzurri, alla ricerca di un centrocampista nel mercato di gennaio. Sembra allontanarsi quindi l’ipotesi Vidal, anche dopo l’arrivo di Setièn sulla panchina del Barcellona, dopo l’esonero di Valverde. Leggi la notizia su calcionews24

FabrizioRomano : L’agente di Christian Eriksen puó tornare in Italia già in settimana per provare a stringere e trovare un accordo c… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, prima offerta per #Eriksen al #Tottenham - DiMarzio : #Inter-#Eriksen: gli aggiornamenti ?? -