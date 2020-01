A fuoco una casa nel Pavese: salvati i proprietari, due cani morti nel rogo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Due cani sono morti nel Pavese, a Olevano, dopo che la casa nella quale vivevano è andata a fuoco per cause ancora da accertare: i proprietari degli animali, una coppia di coniugi, anch'essi in casa quando si sono sviluppate le fiamme sono stati invece tratti in salvo. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi. Leggi la notizia su fanpage

GiuseppeConteIT : Le forze di Haftar hanno accettato il cessate il fuoco: è il primo passo per perseguire una soluzione politica. Anc… - ItalyMFA : Riunione con i Ministri di ???????????????????? sulla #Libia e sul Med Orientale. Il Min @luigidimaio sulla crisi Libica “L’I… - mannocchia : La guerra, il (fragile) cessate il fuoco e - una volta ancora - la debolezza dell'azione delle Nazioni Unite nelle zone di conflitto. #Libia -