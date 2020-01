Tinder e Grindr sotto accusa in Norvegia. Avrebbero condiviso illegalmente dati dei loro utenti (Di martedì 14 gennaio 2020) Posizione, indirizzo ip, età, orientamento sessuale delle persone. Informazioni cedute ad aziende per la vendita di pubblicità su misura. “Una folle violazione della privacy” secondo il Norwegian Consumer Council Leggi la notizia su repubblica

puntotweet : Tinder-Grindr: la privacy non è questione di cuore - - G3RTM4RT : - nicolarsr : #14gennaio Questo studio del #Norwegian Consumer Council mostra come le informazioni come le app più diffuse, tra… -