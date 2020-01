Regionali Calabria, quattro candidati condannati dalla Corte dei conti per danno erariale (Di martedì 14 gennaio 2020) Uso illegittimo dei fondi destinati ai gruppi consiliari. Ma anche la rinuncia ad incassare le somme da restituire al Consiglio regionale della Calabria. La Corte dei conti ha condannato un dirigente di Palazzo Campanella e cinque consiglieri Regionali, quattro dei quali oggi candidati nelle liste del centrodestra a sostegno di Jole Santelli. Dovranno restituire oltre 531mila euro alla Regione Calabria. Si tratta di Giuseppe Gentile, Giuseppe Graziano, Antonio Scalzo, Giuseppe Neri e Francesco D’Agostino. Tutti tranne quest’ultimo corrono per le elezioni del 26 gennaio. Giuseppe Gentile, infatti, è candidato con la Casa delle Libertà, Giuseppe Graziano è il capolista dell’Udc che candida anche Tonino Scalzo (cinque anni fa eletto con i “Moderati per la Calabria” che appoggiava Mario Oliverio), mentre il reggino Giuseppe Neri dagli ambienti del Pd, oggi si è riscoperto un fan di Giorgia ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

