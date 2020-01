Previsioni Meteo, oggi giornata di Anticiclone ma con qualche pioggia: quando a far piovere è il mare nonostante l’alta pressione [MAPPE] (Di martedì 14 gennaio 2020) Previsioni Meteo – Difficile a credersi: 1028 hpa al suolo, 573 decametri geo-potenziali, per i non addetti ai lavori, sono numeri da alta pressione corposa, con colonna d’aria che schiaccia dall’alto verso il basso e con circolazione che dovrebbe essere assolutamente stabile. In Meteo, però, nulla è dato per scontato e capita, peraltro peculiarità del microclima italiano, che con un’altra pressione sulla testa, piova e anche abbondantemente. E’ quanto sta già accadendo sui nostri settori dell’alto Tirreno e, più specificamente, sulla Liguria. Una circolazione oraria, tipica anticiclonica anche ben strutturata a tutte le quote comporta, tuttavia, intorno ai massimi di pressione uno scorrimento di correnti che, dalla Provenza, Sudest Francia, si dirigono verso il Golfo Ligure. La particolare conformazione del Golfo, “a gomito”, riesce ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Roma : Mattina cielo poco o parzialemente nuvoloso, pomeriggio sereno o poco nuvoloso, sera sereno. Temperature attese: 5°… - romadailynews : #Meteo Roma: previsioni per mercoledì 15 gennaio: Meteo Roma: previsioni per mercoledì 15… - Profilo3Marco : RT @ilmeteoit: #Meteo: BREAK di piogge tra Venerdì 17 e il WEEKEND. Ecco le PREVISIONI fino a Sabato 18 e Domenica 19 #Spinazzola #sardine… -