‘Ndrangheta, tabaccaio ucciso per un “no” al boss: 4 arresti per l’omicidio di Bruno Ielo (Di martedì 14 gennaio 2020) La polizia ha individuato mandante ed esecutore dell'omicidio di Bruno Ielo, il tabaccaio ucciso con un colpo di pistola alla testa nel 2017. Il commerciante fu ucciso su mandato di un esponente della 'ndrangheta in modo plateale con una pistola abbandonata accanto al cadavere perché non si era voluto piegare al diktat della cosca di chiudere la tabaccheria facendo concorrenza a quella del mandante dell'omicidio. Leggi la notizia su fanpage

