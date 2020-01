L’Isolachenonc’è: l’evento per bambini di Fondazione Feltrinelli (Di martedì 14 gennaio 2020) Milano pensa ai più giovani. In programma nel 2020 sei date in cui la Fondazione Feltrinelli accompagnerà i bambini e le loro famiglie in un percorso di giochi e scoperte: si tratta di “L’isolachenonc’è” con partenza sabato 18 gennaio. L’Isolachenonc’è: l’evento sabato 18 gennaio La proposta dedicata ai bambini della Fondazione Feltrinelli si compone di un ricco programma animato da illustratori, autori e artisti che attraverso il gioco e i suoi linguaggi dell’immaginazione metteranno in scena storie fantastiche. “L’isolachenonc’è” è il ciclo di eventi pensato per aiutare i bambini a confrontarsi con la complessità del mondo ma sempre con la leggerezza che contraddistingue i più piccoli. La prima data in programma è quella di sabato 18 gennaio, “Giochiamo per partecipare“, in cui laboratori e letture ... Leggi la notizia su notizie

