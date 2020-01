Libia, Conte disponibile a inviare soldati italiani in Libia, ma solo “in condizioni di sicurezza” (Di martedì 14 gennaio 2020) Alla domanda dei giornalisti sulle intenzioni del governo italiano riguardo alla possibilità di inviare altri soldati in Libia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte conferma: "Al momento non escludiamo affatto questa possibilità, ma ne discuteremo a Berlino. Se ci saranno le premesse e riusciremo a dare un indirizzo politico a questa crisi sicuramente l'Italia sarà disponibile a farlo, ma dobbiamo creare tutte le premesse anche di sicurezza". Leggi la notizia su fanpage

NicolaPorro : #Conte al Corriere: l’#EmiliaRomagna non è decisiva, nessun problema #DiMaio, in #Libia siamo centrali. Ha imparato… - La7tv : #coffeebreak Libia, @AnnalisaChirico: 'Il governo ha dato una brutta immagine: incontrare prima il maresciallo Haft… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. I dati di vendita dei quotidiani.… -