Florencia Lourdes Genna, chi è: età, carriera e vita privata della prof di matematica (Di martedì 14 gennaio 2020) Conosciamo meglio Florencia Lourdes Genna: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della professoressa di matematica Florencia Lourdes Genna nasce in Argentina, ma si trasferisce fin da piccola in Italia. All’età di tre anni già sapeva risolvere le radici quadrate. Laureata in Chimica, con tesi sperimentale sulle proteine, è stata ricercatrice per una ONG … L'articolo Florencia Lourdes Genna, chi è: età, carriera e vita privata della prof di matematica è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

Florencia Lourdes Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Florencia Lourdes