Fifa 20 Headliners: in arrivo i Protagonisti della prima parte di stagione! (Di martedì 14 gennaio 2020) EA Sporta ha annunciato il ritorno su FUT anche quest’anno degli Headliners, ossia dei Protagonisti della prima metà di stagione! Gli Headliners faranno il loro debutto venerdì 17 gennaio alle ore 19! Ricordiamo che si tratta di card dinamiche, come le Ones to Watch, ossia che aumentano di valutazione ogni volta che un giocatore riceve … L'articolo Fifa 20 Headliners: in arrivo i Protagonisti della prima parte di stagione! proviene da FUT Universe. Leggi la notizia su imiglioridififa

