Falsi invalidi, scoppia lo scandalo a Palermo: due arresti (Di martedì 14 gennaio 2020) È un vero e proprio scandalo quello scoppiato a Palermo riguardante le pensioni di invalidità e i Falsi invalidi: due gli arrestati, decine gli indagati Manette, soldi (fonti foto: Pixabay) Si ritorna a parlare di INPS e di presunte truffe, come spesso accade in Italia in merito ai sussidi di invalidità, Falsi invalidi o temi inerenti al lavoro: a Palermo è scoppiato un vero e proprio caso che ha visto l’arresto di due persone, mentre ad essere indagate sono decine di persone. Le due persone finite in manette sarebbero accusate di aver messo le mani sul denaro, ricevuto in cambi di finti sussidi di invalidità. La Guarda di Finanza avrebbe dunque scoperto una sorta di sistema, teso a pagare soldi sotto banco a dipendenti dell’Asl e CAF, al fine di ricevere fondi assistenziali indebiti. Come detto, accanto alle due persone che le forze ... Leggi la notizia su chenews

