Diego il tartarugone. Una vita da sciupafemmine per il bene della specie (Di martedì 14 gennaio 2020) Massimiliano Parente Chissà perché quando si deve dire di qualcuno particolarmente attivo sessualmente le similitudini popolari si concentrano con animali come i conigli, i maiali, perfino i ricci. Mai che si pensi alle tartarughe. Al massimo ci viene in mente la tartaruga di Bruno Lauzi, che un tempo fu un animale che correva a testa in giù. Oppure le tartarughe dei terrapiattisti, quelle sulle quali appoggia la Terra. La Terra che si regge su una tartaruga, che si regge su un'altra tartaruga, e via così all'infinito (mi rendo conto, è un'idea scema, ma d'altra parte i terrapiattisti non sono Einstein). Sappiate invece che le tartarughe quando ci si mettono ci danno sotto come dei maiali, come dei ricci, come dei conigli, come Rocco Siffredi. Voglio dire, prendiamo Diego. Chi è Diego? No, non è il mio amico scrittore Diego De Silva (rigorosamente monogamo che io sappia), e ...

Raul__Mancini : Diego il tartarugone, Delle tartarughesse lo stallone, Ha seminato miliardi di semini Per ripopolare il mondo di tartarughini. -