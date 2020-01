Dakar - Stage 9 - Vince Peterhansel | Sainz 5 | i giochi sono aperti

Dakar - Stage 8 - Vince Serradori - Alonso secondo : Anche lottava prova della Dakar 2020 è andata in archivio. La prova ad anello di oggi con partenza e arrivo a Wadi Al Dawasir ha visto i piloti affrontare 477 chilometri di prova speciale. stata però una tappa in lutto, dopo la tragica scomparsa di Paulo Gonalves, il motociclista che ha perso la vita ieri dopo una rovinosa caduta. Per questo motivo, oggi moto e quad non hanno corso, in segno di rispetto verso il quarantenne portoghese. ...

Dakar - Stage 7 - Carlos Sainz continua a dettare legge : Dopo il tradizionale giorno di riposo, la Dakar riprende la sua corsa che oggi ha portato la carovana da Riyadh fino a Wadi Al Dawasir, in un percorso di 741 chilometri, di cui 546 di prove cronometrate. però una tappa listata a lutto: il motociclista portoghese Paulo Gonalves è deceduto a causa delle conseguenze dovute a una rovinosa caduta, mentre affrontava la sua tredicesima Dakar. Per quel che riguarda la mera cronaca sportiva di una ...

Dakar -Stage 6 - Doppietta Mini. Sainz resta al comando : Doppietta della Mini alla sesta tappa della Dakar 2020 che ha portato la carovana da Ha'il a Riyadh, in un lungo percorso di 830 chilometri, di cui 477 di prove speciali. Stéphane Peterhansel è stato il più veloce: Mr. Dakar ha completato il percorso in 4 ore, 27 minuti e 17 secondi. Alle sue spalle il compagno di squadra del team Bahrain JCW X-Raid - Carlos Sainz - con un solo minuto e mezzo di ritardo. Terza posizione per la Toyota Hilux di ...

Dakar - Stage 5 - Sainz vince e rafforza la sua leadership : Carlos Sainz non ha avuto rivali nella quinta tappa della Dakar 2020 che ha portato la carovana da Al-ula ad Ha'il, un percorso di 564 chilometri totali, di cui 353 di prova cronometrata. Lo spagnolo della Mini Bahrain JCW X-Raid Team ha completato la tappa in 3 ore, 52 minuti e 1 secondo. Riesce a contenere il distacco Nasser AlAttiyah: il qatariota della Toyota Gazoo Racing ha chiuso secondo con un distacco di 2 minuti e 56 secondi. Terza ...

Dakar - Stage 4 - Peterhansel domina - ma Al-Attiyah è vicino : Stéphane Peterhansel ha vinto la quarta tappa della Dakar 2020 che ha visto la carovana partire da Neom e arrivare a Al-`Ula, in un percorso di 672 chilometri, di cui 453 di prove cronometrate. Il francese, a bordo della Mini del Bahrain JCW X-Raid Team, ha completato la tappa in 4 ore, 4 minuti e 34 secondi, precedendo la Toyota Hilux guidata da Nasser Al-Attiyah e l'altra Mini, quella del compagno di squadra Carlos Sainz.Successo mai in ...

Dakar - Stage 2 - Toyota s'impone con De Villiers : Anche la seconda delle dodici tappe della Dakar è andata in archivio. Oggi la carovana si è spostata da Al Wajh fino a Neom per 367 chilometri di prova speciale: il più veloce a giungere sotto il traguardo è stato Giniel de Villiers, con la sua Toyota Hilux. Seconda posizione per Orlando Terranova, primo tra le Mini in classifica, che si issa anche al comando della classifica generale. Terzo posto per Khalid Al Qassimi, uno dei migliori oggi, ...