Cologna Monzese, investita bimba di 3 anni (Di martedì 14 gennaio 2020) Un terribile incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, lunedì tredici gennaio, a Cologna Monzese, in provincia di Milano. E’ stata investita una bimba di soli tre anni. Inizialmente si pensava che le sue condizioni fossero più gravi, ma per fortuna non è in pericolo di vita. I presenti, come i genitori della piccola, sono rimasti sconvolti dall’accaduto. Nessuno è riuscito a capire come sia potuto accadere. E’ stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Secondo le informazioni che sono state rese note, l’incidente è avvenuto intorno alle sedici di lunedì tredici gennaio, in via Papa Giovanni XXIII. La bimba è stata investita da un’auto e l’automobilista, quando si è reso conto della sua presenza, non ha fatto in tempo a frenare. Sul posto è stato chiesto immediatamente l’intervento della polizia locale e del ... Leggi la notizia su bigodino

