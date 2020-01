C’è posta per te, il pullman del pubblico abruzzese va a fuoco (Di martedì 14 gennaio 2020) Doveva essere una gita fuori porta di piacere verso gli studi di C’è posta per te (la cui nuova stagione è partita sabato 11 gennaio su Canale 5 con ascolti lusinghieri) invece l’avventura di un gruppo di cittadini della Valle Subequana e della Marsica (in Abruzzo) stava per trasformarsi in tragedia. Nel primo pomeriggio di domenica 12 gennaio, infatti, come riporta Ilcapoluogo.it, l’autobus su cui viaggiava il gruppo ha preso fuoco. L’incidente I malcapitati abruzzesi erano attesi nel programma di Maria De Filippi come pubblico a C’è posta per te e per questo erano partiti da diverse zone della propria regione a bordo di un autobus di un operatore avezzanese. Nei pressi di Tivoli, come riporta la testata, il mezzo si è fermato in autogrill. Qui, subito dopo la discesa del gruppo, l’autobus è stato investito dalle fiamme “scaturite da un ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

libellula58 : RT @MPenikas: Scusa @Ale_DiBattista, c'e' posta per te! Ce lo fai un commentino dopo che ti sei liberato degli impegni in Emilia Romagna e… - _adelaideg : @MariannaFabian2 Quando è andato a C'è posta per te? - taekook_boo : RT @eliscrivecose: Vi immaginate Malgioglio ospite di c’è posta? “Amore niende regalo ci sono io ghe sono già sdubendo e guardadi anghe tu… -