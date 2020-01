Caso Saguto: pm, ‘Scoperto sistema tentacolare ma non è un processo all’antimafia’/Adnkronos (2) (Di martedì 14 gennaio 2020) (Adnkronos) – ‘Questo processo è stato definito, con una espressione alquanto infelice, il ‘processo all’antimafia’. Niente di più sbagliato. Questo è un processo a carico di pubblici ufficiali, magistrati, amministratori giudiziari, avvocati, che hanno strumentalizzato il loro ruolo importante e hanno tradito la loro funzione per interessi privati”, dice Bonaccorso. E aggiunge: ‘Hanno fatto un danno incalcolabile all’immagine dell’amministrazione della giustizia”. Ma nello stesso tempo, il magistrato tiene a precisare che gli imputati ‘eccellenti’ negli anni precedenti all’inchiesta ‘hanno fatto vera antimafia” e ‘non come” chi “si è attribuito un attestato di paladino della legalità…”. L'articolo Caso Saguto: pm, ‘Scoperto sistema tentacolare ma non è ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

SkyTG24 : Caso Saguto, il pm: “Non è un processo all'antimafia” - StraNotizie : Caso Saguto: pm, 'Scoperto sistema tentacolare ma non è un processo all'antimafia'/Adnkronos … - Adnkronos : Caso #Saguto, ex giudice riporta in aula l'agendina ma non la deposita agli atti -