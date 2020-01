Caso Saguto, al via la requisitoria: “Sistema tentacolare ma non è un processo all’antimafia” (Di martedì 14 gennaio 2020) Caltanissetta, 14 gen. (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – Un sistema ‘perverso e tentacolare”, ‘creato e gestito” da Silvana Saguto, l’ex Presidente della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, nel frattempo radiata dalla magistratura, che ‘ha sfruttato e mortificato il suo ruolo di magistrato”. Ma ‘è sbagliato parlare di processo all’antimafia”. Inizia con queste dure parole la requisitoria fiume del pm Maurizio Bonaccorso, che con la collega Claudia Pasciuti rappresenta l’accusa nel processo a carico dell’ex giudice Silvana Saguto, accusata di corruzione, alla sbarra con altri 14 imputati, tra magistrati, avvocati, persino un ex prefetto. Una requisitoria che durerà fino a fine mese quando saranno avanzate le richieste di pena ‘che saranno molto ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

