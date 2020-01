Apple I, ecco il kit per farselo in casa (Di martedì 14 gennaio 2020) Foto: smartykit.io Se avete sempre desiderato di possedere un esemplare del primo computer di Apple costruito direttamente da Steve Jobs e Steve Wozniak, presto avrete la possibilità di riceverlo a casa e non dovrete partecipare a nessun’asta, ne tantomeno sborsare milioni di dollari come quelli richiesti nell’inserzione pubblicata su eBay lo scorso ottobre. Presentato al Ces 2020 e in vendita entro la fine dell’anno, SmartyKit 1 è il kit che permetterà a chiunque di riprodurre tra le mura domestiche il celebre Apple I del 1976: anche a coloro che non hanno alcuna esperienza in ambito elettronico e informatico. Proposto non solo come un’opportunità per i fan di Apple ma soprattutto come un set educativo per conoscere le componenti interne di un computer e il loro funzionamento, il kit include una breadboard – una tavola per circuiti elettrici – sulla ... Leggi la notizia su wired

