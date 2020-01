WTA Hobart 2020: Linette supera Kuznetsova in una battaglia, ritiro di Peterson. Avanti Kudermetova (Di lunedì 13 gennaio 2020) Si sono disputati quest’oggi otto match di primo turno al torneo WTA International di Hobart, ultimo appuntamento del circuito femminile, assieme al Premier di Adelaide, prima degli Australian Open. In particolare, sono state completate diverse partite in entrambe le parti del tabellone. Nella parte bassa, spicca l’autentica battaglia tra la polacca Magda Linette e la veterana russa Svetlana Kuznetsova, risolta in due tie-break (finiti 7-2 e 9-7) in favore della numero 6 del seeding, che riesce dunque ad avanzare e a confrontarsi con l’americana Lauren Davis. Quest’ultima ha bisogno di oltre due ore e mezza e di un terzo set sull’ottovolante per battere l’australiana Astra Sharma con il punteggio di 6-3 3-6 7-6 (6). Nessun problema per la quinta testa di serie, la russa Veronika Kudermetova, che supera per 6-2 6-2 l’australiana Samantha Stosur, ... Leggi la notizia su oasport

