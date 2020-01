Spagna: parco giochi collassa su un parcheggio interrato a Santander (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un parco giochi dedicato ai bambini è letteralmente collassato su un parcheggio interrato. È successo stamane intorno alle 6:30 nella città di Santander, nel nord della Spagna. Secondo le prime informazioni, per fortuna non ci sarebbero vittime. Il parco giochi disponeva anche di un campo sportivo ed era stato costruito su un grande parcheggio interrato in un’area di nuova urbanizzazione, in cui si trovano anche un centro commerciale e diversi edifici residenziali. Spagna: uccide la madre e la mangia Madrid: un uomo di 26 anni ha ucciso, smembrato e mangiato il corpo della madre. Il caso ha sconvolto l'opinione pubblica spagnola Sul luogo dell’incidente sono giunte rapidamente ambulanze, vigili del fuoco, protezione civile e polizia. La zona, come hanno comunicato i pompieri su Twitter, è stata isolata e chiusa al traffico. ... Leggi la notizia su blogo

