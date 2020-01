Si frequentano. Uomini e Donne, svolta per Gemma Galgani: dopo Juan Luis arriva lui (Di lunedì 13 gennaio 2020) Si preannuncia scoppiettante la puntata di oggi, lunedì 13 gennaio, del Trono Over di ‘Uomini e Donne’. Nella puntata registrata lo scorso 3 gennaio, hanno avuto luogo diverse situazioni davvero incredibili. Sono state seguite soprattutto le vicende legate ad Armando Incarnato, il quale si è difeso dalle solite accuse dell’opinionista Gianni Sperti, che non gradisce la sua persona. Secondo quest’ultimo, Armando non dice la verità essendo impegnato sentimentalmente al di fuori del programma. Oggi invece grandissimo spazio sarà riservato alla Dama Gemma Galgani, che è ormai proiettata verso il futuro dopo l’addio doloroso con Juan Luis Ciano. La donna resta molto male, quando verrà a conoscenza del rapporto intrapreso da Anna Tedesco con Marcello. L’uomo aveva infatti iniziato a frequentarsi con lei. Una volta appresa la notizia, Gemma chiude la ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

Nicolametrano : RT @boia_er: @Nicolametrano La maggior parte degli uomini frequentano i bar, invece delle case chiuse. - boia_er : @Nicolametrano La maggior parte degli uomini frequentano i bar, invece delle case chiuse. - for_could : Questi uomini che pur di far vedere che escono con qualcuno frequentano donne di cui non sono minimamente interessa… -