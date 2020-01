Calabrese: stazione Pigneto, avanti con lavori (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roma – “L’hanno definita la ‘stazione fantasma’, accusando Roma Capitale di aver paralizzato i lavori, aggiudicati da Rete Ferroviaria Italiana nel 2015. Ma quando siamo arrivati nel 2016 non esisteva uno straccio di cabina di regia o coordinamento. Non era ancora chiaro come si sarebbe dovuto attuare l’intervento e appena emerso il problema dei sottoservizi si e’ bloccato tutto.” “In questi 3 anni abbiamo creato un gruppo di lavoro con RFI, abbiamo riunito tutti i soggetti coinvolti e tra pochi giorni, finalmente, ripartiranno i cantieri. La stazione Pigneto va avanti”. Cosi’, su Facebook, l’assessore capitolino ai Trasporti, Pietro Calabrese. “Inizia quindi la fase centrale dei lavori, ritardata purtroppo dall’esigenza di portare a termine operazioni aggiuntive per lo spostamento dei sottoservizi- ... Leggi la notizia su romadailynews

