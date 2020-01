Bari, straniero ubriaco attacca 2 uomini e si scaglia contro agenti (Di lunedì 13 gennaio 2020) Federico Garau L'extracomunitario, in preda ai fumi dell'alcol, ha cercato di fuggire e poi fornito false generalità agli agenti che lo avevano fermato dopo aver combattuto la sua forte ostilità: ora è in attesa di giudizio Completamente ubriaco, ha aggredito due persone e poi vandalizzato le autovetture di loro proprietà quindi, dopo essere stato raggiunto dagli agenti della polizia locale di Bari, ha fornito una falsa attestazione di identità ed opposto una strenua resistenza alle operazioni di arresto. Il responsabile, un extracomunitario di 32 anni in possesso di regolare permesso di soggiorno che già in passato aveva fornito mendaci informazioni circa i propri dati personali alle forze dell'ordine, si trova ora dietro le sbarre della casa circondariale di Bari in attesa di essere sottoposto a giudizio direttissimo. L'episodio a cui si fa riferimento si è verificato ... Leggi la notizia su ilgiornale

Bari straniero Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bari straniero