Barbara D’Urso, furia a Pomeriggio 5: “Sono veramente inc…” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Questo articolo Barbara D’Urso, furia a Pomeriggio 5: “Sono veramente inc…” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Barbara D’Urso non ha mai nascosto di essere una persona vera, focosa e piena di passione nel bene e nel male. Così a Pomeriggio 5 ha sbottato specificando diverse situazioni che preoccupano il pubblico. Si torna in onda questo Pomeriggio dopo la pausa dovuta al weekend con il programma che riempie quotidianamente il Pomeriggio gli … Leggi la notizia su youmovies

stanzaselvaggia : Il tg5 che deve sostanzialmente fare ammenda pubblicamente per quello che manda in onda Barbara D’Urso a Pomeriggio… - enza75895743 : RT @NapoliCapitale: Chirurgia estetica: Barbara D’Urso si fa impiantare altri 6 dotti lacrimali - ehcate : @InVeroVeritas @rattapeluche no??? a casa mia guardiamo solo barbara d'urso, non lo sai? -