The Legend of Zelda: Breath of the Wild: un fan ne realizza un meraviglioso trailer anime (Di domenica 12 gennaio 2020) The Legend of Zelda: Breath of the Wild continua ad incantare i suoi fan anche dopo anni dalla sua uscita su Nintendo Switch e Nintendo Wii U. Per celebrare il capolavoro indiscusso della grande N, un talentuoso fan ha realizzato un bellissimo trailer, disegnato con un tratto non dissimile a quello del famoso Studio Ghibli.Il video in questione, visibile in fondo alla notizia, mostra in poco più di due minuti, tutti i momenti più importanti del gioco: le grandi planate nelle pianure di Hyrule, l'incontro con importanti personaggi come Sidon, i quattro Campioni, la Calamità Ganon e, ovviamente, Zelda. Il tutto corredato dalle musiche del gioco che, già da sole, elevano la qualità di qualsiasi cosa.Nonostante il video sia stato realizzato amatorialmente dai fan, la cura e l'attenzione per i dettagli lo rendono al pari, se non superiore, a quello che altre produzioni professionali sono in ... Leggi la notizia su eurogamer

the_legend_617 : RT @ImChelseaGreen: ???? Ft Pierce. - AkibaGamers : La diretta pre-lancio di Romance of The Three Kingdoms XIV rivela maggiori dettagli sui #DLC di Atelier Ryza e Lege… - exodusdragons : The Legend of Zelda: i fan realizzano un corto animato in stile Studio Ghibli -