Taglio dei parlamentari, Di Maio sfida Salvini: “Voglio confrontarmi con lui, poi ricoveratelo” (Di domenica 12 gennaio 2020) Di Maio sfida Salvini sul Taglio dei parlamentari: “Sono pronto al confronto con lui, poi ricoveratelo. Lo dico con simpatia”. CESENATICO (FORLI’-CESENA) – Di Maio sfida Salvini sul Taglio dei parlamentari. A margine di un comizio a Cesenatico, il ministro degli Esteri si è detto pronto alla “campagna referendaria per confrontarmi con il leader della Lega. Non vedo l’ora di sentire da Salvini che mille parlamentari sono necessari. Se, invece, difenderà il provvedimento bisogna chiedergli perché ha fatto sborsare agli italiani milioni di euro per un referendum. A quel punto, ricoveratelo. Lo dico con simpatia“. Taglio dei parlamentari, Di Maio: “Le firme dei senatori uno sgambetto alla Lega” “Uno sgambetto alla Lega e agli italiani (l’ennesimo)“, così Luigi Di Maio ha definito le firme dei senatori del ... Leggi la notizia su newsmondo

