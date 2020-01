Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 13 gennaio 2020 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Guida tv di lunedì 13 gennaio 2020: ecco cosa vedere in tv. Su Rai 1 prima puntata della miniserie La guerra è finita (Ita, 2019) di Michele Soavi con Michele Riondino, Sandra Ceccarelli, Carmine Buschini. Alle 23.40 quarta puntata de Il Gran Varietà - Storia dei grandi varietà televisivi, con Maurizio Costanzo. Ma veniamo al prime time. Dopo la Liberazione, i sopravvissuti alle deportazioni tornano a casa. Tra questi, anche chi non troverà più nessuna famiglia ad attenderlo. Questa storia parla dei bambini e dei ragazzi sopravvissuti allo sterminio e di alcuni adulti che li hanno aiutati a tornare alla vita. Su Rai 2 tre puntate della serie 9-1-1 con Angela Bassett, Jennifer Love Hewitt. Alle 23.40 riparte Povera Patria. Ma veniamo al prime time. Sotto pressione (S02E01) - In una giornata particolarmente calda Buck riceve la visita a sorpresa di sua sorella Maddie, che ha ... Leggi la notizia su blogo

tvblogit : Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 13 gennaio 2020 - Luxlasclerata : RT @breezystattoos: Che programmi ci sono stasera in tv? Giusto per capire che roba trash può vedere jongin in hotel - zazoomnews : Programmi tv Lunedì 13 gennaio 2020 Stasera tv - #Programmi #Lunedì #gennaio #Stasera -