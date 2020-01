Scomparsa Ylenia, Al Bano confessa: “la colpa è sua e della droga” (Di domenica 12 gennaio 2020) Al Bano ancora una volta è tornato a parlare della Scomparsa di Ylenia e come è cambiata la sua vita dal 1993. A luglio dello stesso assieme assieme a Romina e gli altri bambini decisero di fare un viaggio negli Stati Uniti. Un viaggio che ancora oggi ricorda come se fosse ieri, perchè è stato l’ultimo con la sua primogenita. Al Bano racconta l’ultimo viaggio con Ylenia “Dovevo girare un film intitolato America perduta. Era un viaggio attraverso le radici di Romina, per approfondire e mettere in luce le sue origini‘: ha raccontato Al Bano. Proprio nella cittadina del Texas, sono accadute delle cose molto strane e oggi le vede come dei presagi. Durante una parata, dove si parlava della dominazione spagnola in America un giocoliere si dirisse verso di lui e gli disse «I take you», «Ti prendo…». Per quale motivo? Inoltre, la cosa più inquietante di questa avventura ... Leggi la notizia su kontrokultura

