Sci alpino oggi in tv | orari Slalom Adelboden e Combinata Altenmarkt 2020 | startlist

Sci alpino - Combinata Altenmarkt 2020 : orario d’inizio - tv - streaming - pettorali di partenza : Dopo la discesa libera disputata ieri, va a calare il sipario sul weekend di Altenmarkt, in Austria. Oggi le protagoniste del Circo Bianco al femminile se la vedranno nella Combinata, con la prima manche alle ore 9.15 e la seconda alle 11.45. Si tratterà della prima prova di questa disciplina in questo primo scorcio di annata, dato che la precedente Combinata della Val d’Isere è stata cancellata per colpa del maltempo. L’Italia ...

Sci alpino - Slalom Adelboden 2020 : orario d’inizio - tv - streaming - pettorali di partenza : Si va a concludere l’attesissimo fine settimana sulle nevi elvetiche di Adelboden. Dopo lo splendido spettacolo del gigante di ieri, oggi gli atleti saranno impegnati nello Slalom, che andrà a mettere alla prova i protagonisti del Circo Bianco, con il temibile muro della Chuenisbärgli che non ammetterà il minimo errore con le sue pendenze proibitive. Il terzo Slalom di questo inizio di 2020 sarà ricco di pretendenti al successo finale, con ...

DIRETTA Sci alpino - Slalom Adelboden e Combinata Altenmarkt 2020 Live : orari - tv - programma - pettorali : Si conclude oggi, domenica 12 gennaio, un’altra settimana dedicata alla Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 9.15 ed 11.45 si disputerà la Combinata alpina femminile ad Altenmarkt, in Austria, mentre ad Adelboden, in Svizzera, si terrà uno Slalom maschile, con la prima manche alle ore 10.30 e la seconda alle ore 13.30. Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in DIRETTA tv in chiaro su RaiSport+HD ed in ...

LIVE Sci alpino - Gigante Adelboden 2020 in DIRETTA : amarezza Italia - De Aliprandini out mentre stava dominando - rottura del crociato per Moelgg : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO AGGIORNATA LA CRONACA DEL Gigante DI ADEBOLDEN rottura DEL LEGAMENTO crociato PER MANFRED Moelgg LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO MASCHILE IL VIDEO DELLA CADUTA DI DE Aliprandini COME STA MANFRED Moelgg? ACCERTAMENTI AL GINOCCHIO, ANSIA PER IL VETERANO LA CRONACA DELLA DISCESA DI ALTENMARKT IL VIDEO DELLA DISCESA DI NICOL DELAGO LE DICHIARAZIONI DI NICOL ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2020 : stagione finita per Manfred Moelgg. Rottura del legamento crociato del ginocchio destro per l’azzurro : Purtroppo gli esiti dei controlli a cui si è sottoposto lo sciatore azzurro Manfred Moelgg non hanno dato esito positivo. L’atleta, impegnato quest’oggi nel gigante di Adelboden (Svizzera), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020, si è infortunato nel corso della seconda manche: una caduta nella parte centrale del tracciato ha causato una rotazione anomala del ginocchio. Gli esami effettuati, come rivela il sito della ...

Sci alpino - startlist e pettorali di partenza slalom Adelboden 2020 : programma - orario e tv : Domenica 12 gennaio si disputerà lo slalom maschile di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo nell’amena località svizzera, dopo la grande Classica del gigante è arrivata l’ora della gara tra i pali stretti dove sicuramente ne vedremo davvero delle belle. Il norvegese Henrik Kristoffersen andrà a caccia della vittoria e vuole allungare in classifica generale ma lo ...

Sci alpino : riscontrato un trauma distorsivo al ginocchio destro per Manfred Moelgg - stagione a rischio : Non poteva chiudersi peggio di così lo slalom gigante di Adelboden (Svizzera) per la Nazionale italiana di sci alpino ed in particolare per Manfred Moelgg, infortunatosi al ginocchio nel corso della seconda manche. Il 37enne finanziere marebbano, qualificatosi per la seconda run con il 30° tempo, è uscito di scena nella parte centrale del tracciato elvetico evidenziando fin da subito un forte dolore confermato poi nel tardo pomeriggio dalla ...

Sci alpino - Adrien Theaux si è rotto il crociato : bruttissimo infortunio in allenamento : bruttissimo infortunio per Adrien Theaux. Lo sciatore francese è caduto durante un allenamento sulle nevi di Orcières-Merlette (Francia) e ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro oltre che del piatto tibiale come riporta Neve Italia. il 35enne si stava preparando per la prove veloci in programma il prossimo weekend a Wengen ma purtroppo il primo infortunio serio della vita agonistica ha colpito questa ragazzo che in ...

Sci alpino - Kilde terzo incomodo per la Coppa del Mondo - Pinturault balbetta e Kristoffersen non brilla. E Paris… : La Coppa del Mondo 2020 di sci alpino maschile è più aperta che mai, quattro atleti sono racchiusi in un fazzoletto di 77 punti dopo che si sono disputate 17 delle 44 gare in programma: ci stiamo avvicinando a metà stagione e la lotta per la conquista della Sfera di Cristallo è serratissima, si preannuncia una battaglia estremamente avvincente a cui non eravamo più abituati da anni visto il dominio di Marcel Hirscher. Il norvegese Henrik ...

Sci alpino - Olimpiadi Giovanili Losanna 2020 : quinto posto per Sophie Mathiou nella combinata femminile : Italia ancora senza medaglie nello sci alpino alle Olimpiadi Giovanili di Losanna 2020. Oggi era il giorno dedicato alle combinate e nella gara femminile è arrivato il quinto posto di Sophie Mathiou, brava a rimontare cinque posizioni nella manche di slalom. La vittoria è andata all’austriaca Amanda Salzgeber, che recupera dal quarto posto del super-G. Argento per l’israeliana Noa Szollos (+0.95) e bronzo per la svizzera Amelie ...

Sci alpino - come sta Manfred Moelgg? Accertamenti al ginocchio - ansia per il veterano : Manfred Moelgg è caduto durante la seconda manche del gigante di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. L’azzurro si era qualificato con il trentesimo tempo e sperava di recuperare delle posizioni lungo il pendio svizzero dove va in scena una grande classica di questa specialità ma purtroppo è scivolato a terra. C’è un po’ di ansia per le condizioni fisiche del veterano italiano che infatti si ...

Sci alpino - Nicol Delago : “Sono contenta di questo inizio anno - mi sento libera nei curvoni” : Nicol Delago ha conquistato uno strepitoso secondo posto nella discesa libera di Altenmarkt, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. L’azzurra si è particolarmente distinta sul pendio austriaco, è riuscita a fare velocità e a sfoderare tutto il suo talento che le ha permesso di agguantare un podio prestigioso in una gara dove la svizzera Corinne Suter è stata oggettivamente imprendibile per tutte le avversarie. La ...

Sci alpino - Luca De Aliprandini domina per metà gara - poi esce. Lacrime azzurre ad Adelboden - fa festa Kranjec : Il sogno era veramente vicino, ma è sfumato ad una ventina di porte dal traguardo. Luca De Aliprandini ha sfiorato la vittoria nel gigante di Adelboden, ma poco dopo il secondo intermedio l’impresa è svanita sulla scivola del nativo di Cles. Un’inclinazione fatale, lo scarpone che tocca la neve e la vittoria italiana che resta un miraggio. De Aliprandini ci ha provato, ha attaccato ed era anche avanti di 3 decimi a quel secondo ...