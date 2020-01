Milano, suv travolge uno scooter in via Torino e fugge: fermato poco dalla polizia (Di domenica 12 gennaio 2020) È stato denunciato per omissione di soccorso l'uomo alla guida del suv che nella notte tra sabato e domenica ha travolto uno scooter provocando il ferimento di due ragazzi di 26 anni. Dopo l'incidente avvenuto in via Torino a Milano il fuoristrada si è infatti allontanato senza prestare soccorso ai due. Leggi la notizia su milano.fanpage

