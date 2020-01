Flumeri, vicenda a lieto fine: Lidia è tornata a casa (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoFlumeri (Av) – Si è conclusa in maniera positiva la vicenda di Lidia, la 16enne di Flumeri che ieri ha fatto spaventare tutti. La giovane, dopo aver marinato la scuola (non si era presentata al Liceo Parzanese di Ariano Irpino), aveva fatto perdere le proprie tracce, tanto che i genitori preoccupati avevano allertato i carabinieri e lanciato un appello via Facebook per rintracciarla. Questa notte la ragazza ha fatto ritorno a casa e ha ammesso di essersi allontanata da casa volutamente. Una vicenda che si chiude dunque in maniera positiva, rimane solo il ricordo della grande paura avvertita. L'articolo Flumeri, vicenda a lieto fine: Lidia è tornata a casa proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

Flumeri vicenda Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Flumeri vicenda