Domenica In: ospiti Stefania Craxi ed Eleonora Daniele, oggi su Rai1 (Di domenica 12 gennaio 2020) Domenica In e Mara Venier tornano oggi, Domenica 12 gennaio 2020, su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti, tra cui la figlia di Bettino Craxi, Stefania, ed Eleonora Daniele. Domenica In torna oggi su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti e con l'insostituibile conduzione di Mara Venier, per una puntata in cui si parlerà molto degli ultimi anni di Bettino Craxi, già al centro del film di Gianni Amelio, Hammamet, in questi giorni al cinema. La 18° puntata di Domenica In, in onda oggi 12 gennaio, si aprirà con un'ampia intervista ad Eleonora Daniele, che da pochi giorni ha annunciato di essere in dolce attesa. Isa Barzizza, figlia del grande compositore e direttore d'orchestra Pippo Barzizza, racconterà la sua vita e la sua carriera di attrice e soubrette di ... Leggi la notizia su movieplayer

Che Tempo Che Fa riparte Domenica 12 gennaio su Rai 2 dalle 19 : 40 - ospiti Mara Carfagna - RKomi - Ilary Blasi : Che Tempo che Fa 12 gennaio su Rai 2 alle 19:40 e alle 21 Gli ospiti di Fabio Fazio: Mara Carfagna , RKomi , Annalisa, Piero Angela Passate le feste torna l’appuntamento della domenica con Fabio Fazio nel doppio spazio di Che Tempo che Farà alle 19:40 e Che Tempo Che fa alle 21 tutto sempre su Rai 2, come da tradizione in questa stagione. Accanto a Fazio Filippa Lagerbåck e Luciana Littizzetto che si è infortunata in queste feste e avremo ...

Quelli che il Calcio appuntamento Domenica 12 gennaio su Rai 2 dalle 14 - gli ospiti : Quelli che il Calcio domenica 12 gennaio alle 14 su Rai 2 gli ospiti della puntata Una puntata ad alto tasso di comicità aspetta domenica pomeriggio 12 gennaio 2020 dalle 14 su Rai 2 a Quelli che il Calcio . Il trio di conduttori Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran si lasceranno contagiare da Francesco Paolantoni, ma anche da Olcese e Margiotta oltre che dalle incursioni di Ubaldo Pantani nei panni di Polo Del Debbio, che accompagneranno ...

Domenica in e gli ospiti della diciottesima puntata (Anteprima Blogo) : Puntuale come un orologio svizzero torna Domenica 12 gennaio 2020 l'appuntamento con Mara Venier e con Domenica in per la puntata numero 18 di questa sua fortunata serie. Ancora tanti gli ospiti e gli argomenti che si avvicenderanno presso gli studi Frizzi della Rai condotti da Mara Venier e preparati dal suo staff di autori.Come consuetudine di TvBlog vediamo insieme gli ingredienti del prossimo pomeriggio festivo di Rai1 e gli ospiti che ...

Quanto guadagnano gli ospiti di Domenica Live : le cifre : Quanto guadagnano gli ospiti di Domenica Live ? Il noto talk show televisivo va in onda su Canale 5 ogni Domenica pomeriggio in diretta da ottobre 2012. Condotto da Barbara D’Urso, il programma alterna discussioni di attualità e cronaca a momenti di spettacolo e intrattenimento. A ogni puntata presenziano vari ospiti e opinionisti provenienti dal mondo della politica o protagonisti della cronaca rosa: i loro compensi sono da ...

