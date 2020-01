Crisi in Libia, Haftar e al-Sarraj accettano la tregua (Di domenica 12 gennaio 2020) Crisi in Libia, Haftar annuncia il cessate il fuoco. Il premier Conte: “Il primo passo per perseguire una soluzione politica”. TRIPOLI (Libia) – Crisi in Libia, Haftar annuncia il cessate il fuoco. Da mezzanotte di domenica 12 gennaio 2019 l’avanzata delle forze dell’Esercito libico si è fermata con il generale che ha annunciato una dura rappresaglia per chi non rispetterà questa decisione. “Le forze di Haftar – comunica il premier Conte sui social – hanno accettato il cessate il fuoco. E’ il primo passo per perseguire una soluzione politica. Ancora tanta strada da percorrere, ma la direzione è quella giusta“. Le forze di Haftar hanno accettato il cessate il fuoco: è il primo passo per perseguire una soluzione politica. Ancora tanta strada da percorrere, ma la direzione è quella giusta— Giuseppe Conte ... Leggi la notizia su newsmondo

Agenzia_Dire : Il ministro degli Esteri @luigidimaio al lavoro per la crisi in #Libia: 'Presto tavolo con #Russia, #Turchia e… - berlusconi : I gravi sviluppi nel Mediterraneo, Libia e Medio Oriente rendono evidente sia la debolezza del governo di fronte a… - ispionline : Nella crisi internazionale più delicata per l’#Italia, quella della #Libia, la svolta potrebbe arrivare con l'inter… -