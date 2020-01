Colliano in lacrime per l’addio all’imprenditore Cavallo (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiColliano (Sa) – Si svolgeranno oggi pomeriggio a partire dalle ore 14 presso la chiesa Madre di Colliano, le esequie dell’imprenditore Sabato Cavallo, deceduto ieri mattina in un terreno di campagna in località Monte di Pruno. 58 anni, sposato e padre di tre figli, Cavallo era il titolare di una nota azienda di produzione di blocchi di cemento situata in località Piani Grandi a Colliano. Affetto da patologie cardiache, ieri mattina l’uomo è stato trovato cadavere dai suoi familiari e dai carabinieri della locale stazione, in un terreno di proprietà situato in una campagna poco distante dall’abitazione. Dell’imprenditore infatti, non si avevano notizie da sabato pomeriggio cioè da quando si era allontanato di casa per un giro di routine sul territorio e non vi aveva fatto più rientro. Non vendendolo rincasare in serata, i parenti dell’uomo si sono ... Leggi la notizia su anteprima24

