C'è posta per te, Johnny Depp fa un regalo inaspettato ai fratelli orfani. Ma è giallo in studio: «Lei dov'è?» (Di domenica 12 gennaio 2020) Tra gli ospiti della puntata di C'è posta per te di ieri c'era anche Johnny Depp, divo hollywoodiano conosciuto in tutto il mondo. Una presenza d'eccezione per la puntata... Leggi la notizia su leggo

trash_italiano : Vince la serata Maria De Filippi con #cepostaperte con 5.900.000 spettatori e il 30,20% di share - repubblica : 'C'è posta per te', De Filippi debutta con 6 milioni. Johnny Depp emoziona - mattino5 : '1milione e mezzo di persone sono state aiutate per la prima volta a rimettersi in posta e a riacquistare quella di… -