Caduta libera, Nicolò Scalfi: chi è il giovanissimo ex supercampione del programma (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nicolò Scalfi è stato e rimarrà per sempre il campionissimo di Caduta libera. Ma chi è il giovanissimo ex supercampione del programma? Conosciamolo meglio. L’avventura di Nicolò Scalfi inizia il 24 ottobre 2018. Il ventenne bresciano che frequenta Design al politecnico di Milano è carino, educato e risponde sempre correttamente a tutte le domande. In poco tempo diventa il beniamino di tutti gli italiani. Gerry Scotti lo chiama con affetto il campioncino di Caduta libera. Da quel giorno la sua ascesa è inarrestabile. Nicolò Scalfi manterrà il titolo per 80 puntate e continuerà a vincere nei tre mesi consecutivi un montepremi di 651 mila euro. Diventa così il campione che detiene più presenze consecutive nel programma e che ha il montepremi più alto mai vinto. Ai 651 mila euro vinti durante la sua ... Leggi la notizia su bigodino

80_82 : RT @ilgiornale: #DiMaio in caduta libera anche sui social network - luccozza : pur di far parlare di voi siete in grado di far finta di mettere in discussione la vostra sessualità non avete davv… - FaviaPio : @antoniopolito1 Sì, siamo in caduta libera! -