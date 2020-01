Antonio Capuozzo, campione d'Italia calcio a 5 stroncato da un malore in strada: lutto a Napoli (Di domenica 12 gennaio 2020) Antonio Capuozzo, campione d'Italia di calcio a cinque con il Pescara nella stagione 2015 ed ex giocatore della Nazionale, è morto a Montesilvano, in provincia di Pescara, per un... Leggi la notizia su ilmattino

Antonio Capuozzo è morto : l’ex portiere è stato stroncato da malore : Antonio Capuozzo è morto : l’ex calciatore e portiere del Pescara è stato trovato senza vita nella sua auto a Montesilvano. La scoperta è avvenuta nella notte fra sabato 11 e domenica 13 gennaio intorno alle 3 del mattino. L’ipotesi più plausibile è che il 39enne sia stato stroncato da un malore . Aveva vestito più volte la maglia della Nazionale Italiana e con la squadra abruzzese aveva vinto lo scudetto, due Coppe Italia e due ...

