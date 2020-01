Verissimo, Pierfrancesco Favino: “A 50 anni è come se fossi finito” (Di sabato 11 gennaio 2020) rNegli studi di Verissimo Silvia Toffanin ha accolto anche il grandissimo attore Pierfrancesco Favino: l’uomo ha parlato del suo mestiere e della sua carriera. All’età di 50 anni, Silvia lo trova nettamente dimagrito: dopo questa affermazione, però, arriva la confessione dell’attore. A causa del lavoro, infatti, Pierfrancesco sta diventando una fisarmonica. Poi aggiunge anche: a 50 anni “tutti ti guardano come se fossi finito. C’è quel misto di condoglianze e allora, prendendo spunto da questa sensazione, volevo vedere cosa diventerò”. Verissimo, Piefrancesco Favino Pierfrancesco Favino ha risposto alla domanda della conduttrice di Verissimo sulla possibilità di fare il regista: “Mi interessa, ma non credo di essere tagliato. Non voglio farlo per modo o perché qualcun altro lo ha fatto. In teatro ci ho già provato, sono molto esigente. Però il ... Leggi la notizia su notizie

