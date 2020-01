Sci alpino, Olimpiadi Giovanili Losanna 2020: quinto posto per Sophie Mathiou nella combinata femminile (Di sabato 11 gennaio 2020) Italia ancora senza medaglie nello sci alpino alle Olimpiadi Giovanili di Losanna 2020. Oggi era il giorno dedicato alle combinate e nella gara femminile è arrivato il quinto posto di Sophie Mathiou, brava a rimontare cinque posizioni nella manche di slalom. La vittoria è andata all’austriaca Amanda Salzgeber, che recupera dal quarto posto del super-G. Argento per l’israeliana Noa Szollos (+0.95) e bronzo per la svizzera Amelie Klopfenstein (+1.11). In campo maschile il primo gradino del podio se lo sono divisi il francese Auguste Aulnette e il norvegese Mikkel Remsoey, con il bronzo, che, invece va allo svedese Adam Hofstedt (+0.28). Dodicesimo posto per Edoardo Saracco, staccato di 2.12. RISULTATI SUPER-G Olimpiadi INVERNALI Giovanili DONNE 1. Amanda Salzgeber (Aut) 1’33”74 2. Noa Szollos (Isr) +0.95 3. Amelie Klopfenstein (Sui) +1.11 4. Rebeka Jancova (Svk) ... Leggi la notizia su oasport

Gazzetta_it : #Sci: #discesa donne ad #Altenmarkt, Nicol Delago splendida seconda. Trionfa la Suter quarta #Goggia quinta… - RaiSport : ?? Nicol #Delago seconda nella discesa di #Altenmarkt Leggi la notizia ?? - Eurosport_IT : SPETTACOLO DE ALIPRANDINI! L'azzurro è al comando del gigante di Adelboden dopo la prima manche, forza Finferlo??????… -